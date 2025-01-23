瑞銀：料內房去年盈利按年倒退27%　 物管利潤升幅收窄至11%

投資大行瑞銀料去年內地房地產發展商盈利按年下跌27%，跌幅較2024年上半年的22%加劇，主要受內地樓價於去年第3季下跌拖累。

另該行提及，考慮到去年12月中旬起地產銷售放緩，政策影響減弱，加上業績期(今年3月)之前盈利或被降級，目前瑞銀對房企及物管商維持審慎看法，預測2025年樓價將再下跌10%，內房入帳利潤或仍未見底，相應將華潤置地2024至2026年盈利預測下調7%至20%，中海外及龍湖盈測分別下調5%至15%及23%至32%。

瑞銀將華潤置地目標價下調至37元，貝殼目標價下調至58.9元，龍湖目標價由11元降至10.3元，中國海外目標價維持12.5元。