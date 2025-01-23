瑞銀：料內房去年盈利按年倒退27% 物管利潤升幅收窄至11%
2025年01月23日 11:15
東網電視更多新聞短片
投資大行瑞銀料去年內地房地產發展商盈利按年下跌27%，跌幅較2024年上半年的22%加劇，主要受內地樓價於去年第3季下跌拖累。
整體而言，該行預測去年盈利跌幅最小為建發國際(01908)，按年跌2%，其次為華潤置地(01109)、綠城中國(03900)、越秀地產(00123)、中國海外(00688)及龍湖(00960)，盈利跌幅預測分別為8%、18%、23%、29%及38%。瑞銀又預期，由於物業價格下跌，大部分內房去年下半年要計提更多減值。
另該行提及，考慮到去年12月中旬起地產銷售放緩，政策影響減弱，加上業績期(今年3月)之前盈利或被降級，目前瑞銀對房企及物管商維持審慎看法，預測2025年樓價將再下跌10%，內房入帳利潤或仍未見底，相應將華潤置地2024至2026年盈利預測下調7%至20%，中海外及龍湖盈測分別下調5%至15%及23%至32%。
瑞銀將華潤置地目標價下調至37元，貝殼目標價下調至58.9元，龍湖目標價由11元降至10.3元，中國海外目標價維持12.5元。