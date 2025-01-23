郭家耀：港股短期難突破 呢兩個板塊值得看好...
2025年01月23日 11:30
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港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，市場近期將焦點放在美國總統特朗普對中國進口貨加徵關稅的消息，並觀望雙方會否有進一步行動，令兩國關係受影響，中港股市曾出現調整。雖然內地再出招支持A股市場發展，帶動內地股市向上，但港股未能直接受惠，反彈動力不大，加上農曆新年假期臨近，大市短期難有突破，恒指料在19,500至20,200點上落為主。
內地大力推動中長期資金入市，力爭大型國營保險公司每年新增保費的30%用於投資A股。郭表示，雖然市場憧憬此舉可提升險企投資收益，但仍要視乎A股表現。相反他較看好中資券商股及中特估概念股。他解釋，資金流入A股市場，對券商股收入有正面影響。另外，中特估股份業務清晰，且派息穩定，亦有望吸引險資追入。
據報TikTok母企字節跳動計劃今年在人工智能(AI)基礎設施上投資逾120億美元，今年已預算400億元人民幣在中國採購AI晶片。郭家耀指其採購量大，加上國家政策支持晶片行業發展等多項利好消息加持下，晶片股表現強勁。其中中芯國際(00981)近期股價上漲幅度較大，短期可能出現整固，但對其中長期表現仍持樂觀態度。