花旗推大抽獎　派電子利有機會贏8888元大利是

花旗銀行今年繼續響應金管局推廣電子交易，將於Citi Mobile® App再度提供「Citi派利是」服務，同時推出「Citi派利是」大抽獎，最高金額達8,888港元。

花旗表示，自推出電子利是以來，一直深受不同年齡層的客戶歡迎，去年透過Citi Mobile® App派發電子利是的客戶中，近6成屬年輕客戶（25-40歲組別），而55歲或以上的客戶派發電子利是亦有增長趨勢，顯示電子利是在香港各階層愈趨普及。

即日起至今年2月12日，客戶成功於Citi Mobile® App按「Get More」登記參加「Citi派利是」大抽獎，並於推廣期內透過Citi Mobile® App「派利是」功能或以手機號碼設定花旗為「轉數快」預設收款銀行收利是，即有機會贏取高達8,888元大利是。

此外，花旗銀行亦再度聯乘張敬軒x本地人氣插畫師「Dear me,」推出蛇年賀年stickers，給客戶多一個途徑與親朋好友分享迎接蛇年的歡樂心情。除了大抽獎外，今個農曆新年，花旗位於香港國際機場離境大堂的「Citi許願樹」亦換上紅色和金色的應節新裝，化身打卡熱點，現場更有不同的新年祝福語點綴，向港人和旅客送上蛇年祝福和喜悅。