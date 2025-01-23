中海油提升派息比率　券商看法普遍正面　目標價睇...

中信里昂發表報告指，中海油戰略指引符合市場預期，不過令人驚喜的是最低派息比率提升，相信中海油能持續8至9%的高股息率，為不確定中國市場的防守股，重申「跑贏大市」評級。

三家券商均予中海油的「買入」評級。中銀國際將該股目標價略調低至24.76元，並指該公司股票仍提供有吸引力的股息收益率，能防範人民幣兌美元可能貶值。高盛相信中海油項目組合具有高度競爭力，可從油價上漲中獲益，目標價23.5元。花旗則對中海油提高派息比率持正面看法，鑑於集團產量穩定增長，而且是人民幣貶值的主要受惠者，維持其「買入」評級，H股目標價24元。

摩根大通也較為看好中石油，儘管該行預期油價前景較弱，仍預見中石油在2024年和2025年的純利有創新高的潛力，故將該股列為內地能源領域的首選。至於中海油，摩通認為公司管理層的語氣似乎表明對2025至2027年的現金流和股息持更謹慎的態度，且認為未來3年的周期或不如2021至2024年期間般有利，予中海油「增持」評級。