渣打：香港短期經濟增長偏弱　惟最不明朗已過

香港生產力促進局公布，今年第一季「渣打香港中小企領先營商指數」按季跌2.9至42.8，回落至去年第三季水平，反映在環球經濟前景不明朗下，本地中小企整體營商信心轉趨保守。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，香港是外向型經濟體，外圍市況不明朗時，無可避免地會轉趨保守，對指數回落不感意外，預期短期的經濟增長動力偏弱，但最不明朗時間已過去。

他解釋，美國總統特朗普上任後關稅政策帶來的不確定性，以及市場預期美國聯儲局減息幅度下調，均左右市場情緒。

5大分項指數中，環球經濟跌6.6至29.6 、盈利表現跌6.4到35.5，以及營業狀況跌6.4到37.9，招聘意向和投資意向則分別輕微升0.2和0.7，至50.8和49.6，維持過去兩年徘徊在50中性水平線附近，表現較為平穩。

調查顯示，有38%受訪中小企表示美國總統換屆影響營商信心，其中，視美國對進口商品徵收新關稅及經濟環境改變是影響營商信心的主要因素，分別佔62%和59%，其次是佔約3成的匯率波動和利率變動。

劉氏指，只要美國加徵關稅幅度及落實時間符市場預期，加上中央政府很大可能在兩會期間或之後出台刺激經濟措施作應對，認為不需對未來數季的營商信心太悲觀。

他又指，美國優先政策在帶動當地經濟的同時，也有機會推高當地通脹，維持美國聯儲局全年減息2次，每次減25點子預測。另外，隨着特朗普政策陸續落實，包括當地減等，或增加美國通脹反彈的可能性，2026年或會掉頭加息。