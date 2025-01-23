證監會允許個股槓桿及反向產品在港發行

證監會今天刊發新監管規定，擴大可售予香港公眾的上市結構性基金的範圍，特別是增加了個股槓桿及反向產品（Single Stock Leveraged and Inverse Products）和界定收益上市結構性基金（Defined Outcome Listed Structured Funds）。然而，不涉香港個股，證監會只會接受在主要海外交易所上市及具高流通量的超高市值股票作為標的。

該會指，個股槓桿及反向產品和界定收益上市結構性基金均屬上市結構性基金產品。它們對投資者具有獨特的吸引力，並在海外市場日益受歡迎，因此愈來愈多產品發行人有意在港推出這些產品。這些產品將成為香港投資者買賣或對沖熱門海外個股的工具，或作為其在亞洲交易時段內的價格探索工具，亦可為投資者提供更具定制化的投資選擇。

經權衡這些複雜及嶄新的產品對香港投資者帶來的潛在利益及風險後，證監會在原有的上市結構性基金的監管框架內施加了額外的投資者保障機制和措施。在個股槓桿及反向產品方面，證監會只會接受在主要海外交易所上市及具高流通量的超高市值股票作為標的。一般而言，這些產品的最大槓桿倍數為2倍至-2倍。