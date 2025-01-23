地監局：去年共開立162宗投訴個案　按年減少17%

地產代理監管局主席蕭澤宇表示，2024年該局共開立162宗投訴個案，按年減少約17%，當中涉及一手住宅物業的投訴佔27宗，則較對上一年增加3宗。

投訴性質當中，以「不妥善地處理臨時買賣合約或臨時租約」佔最多，去年錄得52宗，佔整體投訴約32%。

其次「發出違規廣告」投訴有30宗，數字按年大幅超過一半，當中大部分涉及網上廣告，佔27宗，該類投訴亦按年減少約40%。境外投訴方面，去年則只收到一宗，涉及日本物業。

他指出，去年物業買賣上升，但投訴個案下跌，正面角度來看，反映代理操守有改善。今年將推行強制持續進修安排，並因應法例及市況擬訂新指引。

對於分隔單位租賃監管問題，以及計劃於今年年底立法簡樸房條例，最近亦與房屋局及業界會面，雙方對改善劣質劏房的取向一致，地監局會繼續密切留意發展，並加強教育業界，以確保地產代理遵從。

此外，蕭澤宇表示，截至去年底持牌代理合共38,482人，按年減少約2.8%。不過，該局過往多年在通脹環境下亦沒有調升牌費，每年收支大致平衡，亦沒有置業計劃，故不會增加牌費。

其他工作方面 ，該局去年共巡查一手樓盤銷售點535次、地產代理商舖1,194次、就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,265 次抽查，並抽查網上物業廣告1,474次。期間發現103宗違規個案，數字與2023年相若，大部分涉及違規廣告。

制裁行動方面，去年對314名持牌人或前持牌人採取紀律處分行動，包括暫時吊銷19個牌照及撤銷45個牌照，全年罰款共約670萬港元，並全數撥歸庫房。