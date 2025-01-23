元朗朗天峰上載樓書　設2座594伙　面積245呎起

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目位處北部都會區，往返各深圳口岸的交通便捷。該盤早前正式命名後，吸引不少市場人士關注，預期於農曆新年後加快推售步伐。

該公司銷售及市場策劃總監王維榮稱，樓盤呈現雙子式布局，第1座 (劃分1A及1B座) 樓高23層，而第2座則樓高22層。單位實用面積由245至851方呎，戶型間隔涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶。

他續指，大部份單位的層與層之間的高度為3.5米或以上。項目會所及綠化園林面積約7萬方呎，設有多項設施及園藝設計。樓書所見，該盤最細單位為1B座2樓G室，實用面積245方呎，一房間隔，外連66方呎平台。另外，地庫停車場設60個住宅停車位，項目預計關鍵日期為今年12月31日。