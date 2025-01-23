星展：數碼藝術投資發展可期　3月西九舉行博覽會

星展銀行(香港)與數字藝術博覽會合作，今年3月26至30日在西九龍文化區舉行「數字藝術博覽會」。星展銀行(香港)董事總經理兼北亞洲區私人銀行業務總監吳淑燕表示，藝術形式多元化，留意到Z世代投資者非常關注數字藝術，包括數年前掀起的非同質化代幣(NFT)，認為數字藝術的發展令人期待。

她認為，藝術和科技對社會發展影響深遠，期望透過今次活動，為藝術與數碼創新融合提供機會，同時為客戶提供比銀行業務更多的體驗。

她又指，私人銀行客戶的「走得較前」，對另類投資的接納程度亦較高。不過，目前私人銀行的資產組合中，藝術投資佔比低，相信這方面的發展空間龐大，強調集團會緊貼客戶需求變化，而提供更適合的服務。

數字藝術博覽會(DAF)總監歐凱怡指出，數碼藝術的創新發展，早已超越區塊鏈技術的框架，而香港濃厚的藝術氛圍、文化底蘊，為數碼藝術展提供合適舞台。

該博覽會劃分6個展區，其中，數位及當代藝術區(The Prestige Digital & Contemporary zone)將展出超過20個知名藝術項目，並設有多項活動，包括先鋒藝術家區(Pioneer Artists Zone)，以展示新興數位藝術人才，以及啟發對話區(Inspire Dialogue)。另有大型3D投影映射技術，將西九文化區藝術公園的大草坪變成沉浸式藝術空間。