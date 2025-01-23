仲量聯行：去年12月港甲廈租金再跌0.5%　空置率升至13.2%

仲量聯行周四(23日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，去年12月整體甲級商廈租金跌至約47.2港元，按月再跌約0.5%，空置率亦回升約0.1個百分點至13.2%。

至於，上月整體甲級寫字樓租賃市場淨吸納量出現負數，涉及樓面面積約44,600方呎，主因是缺乏大型租賃成交。去年佔約98.3%的甲級寫字樓淨吸納量來自中環、灣仔/銅鑼灣、香港東、尖沙咀及九龍東5個主要分區市場。

而去年底港島東及九龍東的空置率分別上升至12.4%及18.6%，按月漲約0.2個百分點及0.1個百分點。中環空置率則維持在11.6%。仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，去年寫字樓租賃需求集中於五大商業區，相信原因之一是主要商業區的整體甲級寫字樓租金已較2019年的高峰期下跌約40%，加上，商業區近年有多幢新商廈落成，無論樓宇規格、質素及每層樓面面積，都較以前有進步，對目前注重成本及希望提升辦公空間的租客均具吸引力。上月較為矚目的成交為Oak Tree Investments承租中環國際金融中心二期14,600方呎，該公司將由花園道3號遷出。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如補充，去年12月中環及九龍東六商廈租金持續下跌，分別下調約0.4%及約0.8%。此外，灣仔/銅鑼灣及港島東的租金亦分別下跌約0.5%及約0.8%。由於今年仍不乏寫字樓新供應，料租金及空置率仍會受壓。