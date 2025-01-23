調查：港人對來年樂觀程度遜星洲　Z世代最擔心財務問題

數據研究公司MDRi發表調查結果，以衡量香港和新加坡兩個市場對今年所表現的情緒和幸福感水平。結果顯示，51%的新加坡人對來年表示樂觀，而只有29%的香港居民持有相同觀點，有關差距反映出更深層的經濟現實。

雖然兩地居民在情緒上呈現出鮮明對比，但財務問題仍然是大家普遍面對的問題。在年輕族群中，香港的Z世代和千禧世代對財務問題表現出高度焦慮，而年長一輩則有不同的優先考慮事項。

對成就的信心方面，57%的新加坡人表示對於在2025年實現自己的目標很有信心，但僅34%的香港人有同樣信心。調查指出，受2024年經濟表現強勁以及外部需求改善的提振，預計今年新加坡將有2.8%的經濟增長；相比之下，受到高利率和持續的貿易緊張局勢影響，尤其是與美國的貿易關係日益緊張，香港的本地生產總值(GDP)增長預計下調至2% 。經濟放緩導致許多香港人對自己的未來產生疑慮，也影響了香港人對來年能否實現個人目標的信心。

在幸福指數上，55%的新加坡人對日常生活感到滿意，而僅43%的香港居民感到滿意。兩地居民均認為財務穩定、健康和家庭是促成幸福感的首要因素。