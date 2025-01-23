新界西醞釀新盤大戰　元朗盤今上載樓書

繼日前天水圍全新項目揚言農曆新年推售後，元朗全新盤於周四(23日)上載樓書，亦預告即將加快推售步伐，新界西正醞釀一場新盤搶客戰。

●元朗朗天峰樓書曝光

●恒地8盤推「金蛇置業賀新歲」優惠

●西南九龍天璽四房單位呎售89,000元

●何文田站瑜一‧天海準備交樓

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(23日)公布已正式獲得地政總署發出的項目轉讓同意書，並於昨晚舉行亮燈儀式，標誌着項目現樓正式落成，準備啟動交樓程序。發展商將於2月開始分批發信通知業主交樓安排。發展商指，部分向南三房單位將留待以現樓形式推出，並計劃農曆新年後展開新一輪銷售部署。

●旺角利奧坊‧首隅加推25伙

●元朗站The YOHO Hub II三房成交價1,022萬

●西貢133 PORTOFINO三房呎售約13,755元

●啟德MIAMI QUAY I累售140伙

由會德豐地產牽頭發展的啟德MIAMI QUAY I，今(23日)售出第3座28樓B室，實用面積468方呎，採兩房連儲物室間隔，以1,183.2萬元成交，呎價約25,282元，買家另可享有回贈。該盤累售140伙，套現近17.2億元。

●大埔林海山城三房售1,866萬元

●何文田太子道西233號四房連車位2,828萬沽