新界西醞釀新盤大戰 元朗盤今上載樓書
2025年01月23日 22:03
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繼日前天水圍全新項目揚言農曆新年推售後，元朗全新盤於周四(23日)上載樓書，亦預告即將加快推售步伐，新界西正醞釀一場新盤搶客戰。
●元朗朗天峰樓書曝光
嘉里建設(00683)發展的元朗住宅項目朗天峰，周四(23日)上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目由兩座住宅大樓組成，提供594個單位，主打的兩房戶型佔逾五成，最細特色戶由實用面積245方呎起。發展商指，該盤早前正式命名後，吸引不少市場人士關注，預期於農曆新年後加快推售步伐。
●恒地8盤推「金蛇置業賀新歲」優惠
恒基地產(00012)公布為旗下8個樓盤推出「金蛇置業賀新歲」優惠。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，由本月27日至2月28日期間購入指定項目單位，可獲介乎8,888元至33,888元的「迎春接福大紅包」現金回贈。8個樓盤包括啟德The Henley系列3期，Henley Park；長沙灣曉柏峰，Belgravia Place第1期；紅磡The Haddon，必嘉坊‧迎匯。
●西南九龍天璽四房單位呎售89,000元
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周四(23日)錄得1宗成交，以招標形式售出日鑽璽90樓A單位，實用面積1,717方呎，採四房雙套間隔，連車位成交價逾1.52億元，成交呎價89,000元，暫屬今年一手物業呎價新高。
●何文田站瑜一‧天海準備交樓
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(23日)公布已正式獲得地政總署發出的項目轉讓同意書，並於昨晚舉行亮燈儀式，標誌着項目現樓正式落成，準備啟動交樓程序。發展商將於2月開始分批發信通知業主交樓安排。發展商指，部分向南三房單位將留待以現樓形式推出，並計劃農曆新年後展開新一輪銷售部署。
●旺角利奧坊‧首隅加推25伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧首隅，於周四(23日)加推價單5號，提供25伙，折實平均呎價約19,433元，較去年7月的價單4號低約2.5%。價單5號的單位全屬一房戶型，實用面積由259至285方呎，折實售價由464.5萬至587.14萬元，折實呎價17,934至22,005元。項目同步上載銷售安排，將於下周一(27日)發售10伙。
●元朗站The YOHO Hub II三房成交價1,022萬
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，今(23日)以1,022.54萬元售出第6座51樓J室，為實用面積638方呎的三房單位，呎價約16,027元。
●西貢133 PORTOFINO三房呎售約13,755元
信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO，新近錄得2座1樓A室的成交，單位實用面積1,076方呎三房間隔，外連17方呎平台，成交價1,480萬元，呎價約13,755元。
●啟德MIAMI QUAY I累售140伙
由會德豐地產牽頭發展的啟德MIAMI QUAY I，今(23日)售出第3座28樓B室，實用面積468方呎，採兩房連儲物室間隔，以1,183.2萬元成交，呎價約25,282元，買家另可享有回贈。該盤累售140伙，套現近17.2億元。
●大埔林海山城三房售1,866萬元
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周四(23日)錄得第7座1樓B室的成交，單位實用面積1,189方呎，三房間隔，成交價1,866.7萬元，呎價約15,700元。
●何文田太子道西233號四房連車位2,828萬沽
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周四(23日)招標售出10樓B室，單位實用面積1,039方呎，採四房間隔，連同1個車位以2,828.8萬元成交，呎價約27,226元。