OneDegree母企AIFT任命杜拜保險策略師為董事

虛擬保險公司OneDegree母企、全球資訊安全及保險科技公司AIFT其關鍵合作夥伴杜拜保險公司(Dubai Insurance)去年12月向公司進一步投資，集AIFT任命杜拜保險策略師Obaid Buti Almulla加入董事會，另沙特阿卜杜拉國王科技大學前校長陳繁昌加入AIFT的國際顧問委員會。

AIFT表示，2023年12月杜拜保險向該行投資並於中東地區開拓Web3保險品牌OneInfinity，合作關係日益壯大，OneInfinity現為唯一獲得阿拉伯聯合酋長國中央銀行批准的第三代互聯網(Web3)保險產品。現時AIFT的中東團隊成員增加，關鍵高級管理人員亦已搬遷至當地。

AIFT又指，陳繁昌加入將為公司的中東戰略帶來龐大好處。陳氏最近完成在沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科學與技術大學擔任校長的6年任期，並曾於沙特數據和人工智能監督國家戰略委員會任職，對中東地區人工智能及數字戰略的見解，將對AIFT將其創新的人工智能資安產品引入當地有莫大裨益。