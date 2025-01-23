美股個別發展　道指升103點

美股3大指數周四早段個別發展，道指升103點，報44,260點；標指跌3點，報6,082點；納指跌79點，報19,929點。港股夜期報19,715點，跌19點，高水14點。

儘管美國股市於特朗普正式就任總統後再現升勢，但華爾街最大銀行－－摩根大通的行政總裁戴蒙警告，當前股市有些「虛高」(kind of inflated)；又指美國面對巨額財赤、通脹及地緣政治動盪所帶來的風險，因此他的看法比其他商界人士更為謹慎，直言︰「無論按照任何標準來看，資產價格都有些高估。」

自2022年以來，戴蒙一直對市場發出警告，當時他曾表示，美國經濟面臨「颶風」的威脅。可惜其後美股屢創新高，似乎在他口中的風暴依然尚未到來。他近日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，再次重提各種市場風險，更稱「我個人對許多問題都持更為謹慎態度」。他又提到，在美國以外，各國政府的赤字問題都令人擔憂，又謂不確信通脹是否已經消失。

戴蒙出席活動時還提到，他支持美國對進口的商品徵收關稅，只要這樣做有助於增強國家安全。他還表示，他與富豪馬斯克(Elon Musk)之間的關係已經有所緩和；同時表明無意在2028年出任公職，此前有傳聞指戴蒙是本屆政府財長的熱門人選之一。