內地專才棄租買樓　244萬購元朗兩房戶自住

農曆新年前二手市場續錄成交。有內地專才因租約期滿，遂購入單位自住，以244.8萬港元買入元朗金馬大廈兩房自住。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁學文表示，上環雍翠臺1座低層B室，實用面積約395方呎，兩房間隔，望池及樓景，叫價668萬元，終以649萬元沽，呎價約16,430元。原業主於2016年購入，現沽出帳蝕39萬元。

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九龍區

●中原吳國豪指，紅磡黃埔花園2期9座高層E室兩房園景戶，實用面積389方呎，最新以558萬元成交，呎價約14,344元。原業主持貨16年多獲利290萬元，單位升值逾一倍。

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新界區

●利嘉閣梁偉傑表示，元朗金馬大廈低層E室兩房戶，實用面積約296方呎，原以250萬元放售，議價後以略低於市價的244.8萬元易手，呎價約8,270元，新買家為內地專才，是次棄租轉買。原業主於2008年買入，持貨至今獲利近180萬元。

●中原王勤學稱，元朗富來花園A座高層6室，實用面積約360方呎，兩房間隔，開價390萬元，減價32萬元，以358萬元易手，呎價約9,944元。買家為上車客，單位約10年升值約18%。

●中原陳逸承透露，元朗洪水橋金碧花園6座高層戶，實用面積約733方呎，套三房連儲物房間隔，附連660方呎天台及一個車位，叫價500萬元，放盤一個多月累減63萬元，以437萬元沽，呎價約5,462元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣居屋青華苑A座高層11室，實用面積約415方呎，兩房間隔，獲綠表客以258萬元未補價第二市場價買入，呎價約6,217元。原業主在1986年以約22.92萬元未地買入，至今帳面獲利逾235萬元，物業升值逾10倍。

●中原陳國輝表示，粉嶺ONE INNOVALE-Archway的B座中層21室，實用面積約328方呎，一房設計，議價後以408萬元沽，呎價約12,439元。原業主2022年買入單位，現轉手帳蝕約47萬元離。