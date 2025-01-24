東方日報B2：華多招救市　促險企投資　上半年落實規模逾千億

內地經濟和股市自疫後復常以來表現低迷，迫使中央不得不出招應對，挽回市場信心。中國證監會周四詳解「多招齊發」推動中長期資金入市，並為此設定硬指標。其中，今年次批保險資金長期股票投資試點將於上半年落實，規模將不低於1,000億元(人民幣‧下同)。中證監主席吳清強調，多項措施對穩定股票市場投資回報形成良性循環，並以「大事不過夜，更不能過年，我們只爭朝夕」來形容官方救市決心。

中證監主席吳清、財政部副部長廖岷、中國人民銀行黨委委員鄒瀾、國家金融監督管理總局副局長肖遠企等金融部門巨頭，聯合出席國新辦記招，闡述《推動中長期資金入市工作的實施方案》的細節。

具體來說，就公募基金而言，官方明確未來3年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。商業保險資金方面，他們力求大型國營保險公司由今年起，每年新增保費的30%用於投資A股，即意味每年可至少為A股新增1,000億元長期資金，同時第二批保險資金長期股票投資試辦資金規模不會低於1,000億元，投資機制靈活度較第一批高。

肖遠企提及，會於農曆新年前核准500億元投資股市，其後按企業意願，擴大資金規模和數量，又表明大型國營保險公司要發揮「頭雁」作用，力爭保險資金投資股市比例在現有基礎上穩步提高。

吳清表示，公募基金乃重要長期資金，規模已增至去年底的33萬億元，但受股市波動影響，部分權益類基金出現虧損，所以須加強長期考核、提高回報，並降低投資費用，今年起將進一步下調公募基金銷售費率，可節省約450億元；同時引導上市公司給投資者過年發紅包，而在去年12月和今年1月預計有逾310家公司農曆新年前分紅，金額逾3,400億元。

事有湊巧，日前有傳內地將對中央金融企業實施全面減薪、限薪，員工年度薪酬上限為100萬元，子公司層級薪酬上限為300萬元，大部分減薪將通過減少獎金來實現，最早下個月開始，從而實現共同富裕目標，多少反映內地對國企及A股開始雷厲風行改善，只是視乎市場接受程度如何。

《方案》也細化明確公募基金、國有商業保險公司、基本退休保險基金、年金基金要全面建立實施3年以上長周期考核，大幅降低國營保險公司當年度經營指標考核權重，全國社保基金則要以5年以上長周期為考核，並擬由風險管理、保值增值等不同維度對基金投資營運情況進行考核，兼顧基金短期的投資收益和長期的保值增值。

鄒瀾則稱，證券、基金、保險公司互換便利開展了兩次操作，合計金額1,050億元，強調人行結合市場關切，將申請貸款時的自有資金比例要求從30%降至10%，貸款最長期限則由一年延長到了3年，鼓勵銀行發放信用貸款，便利銀行開展貸款業務，充分滿足上市公司市值管理的融資需求。

多家投資大行均為中央的「大招」效果作出分析。其中，摩根大通推算險資及養老基金等入市，可額外配置5個百分點於股市，為市場帶來3.7萬億元資金，相當於現時可交易市值5%。

摩根士丹利則表示，險企因應內地低息環境而轉為投資股票，相信長期評估機制有助掃除一些障礙，但險企投資行為仍受制於償付能力比率而非常謹慎，所以提升股票投資需要時間消化。另里昂認為，消息對內地券商和銀行在內的大型A股公司受益。