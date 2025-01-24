調查：逾半在華美企憂中美關係惡化

內地周三已預告昨日解讀一系列引資措施，偏偏美資商會就選擇同日公布利淡的在華美資調查結果，似是刻意搞作。事緣中國美國商會(AmCham China)昨公布的年度調查結顯示，51%的在華美國企業擔心世界兩大經濟體中美兩國之間的雙邊關係進一步惡化，這一比例為5年來最高。

當中，近一半受訪者仍將中國列為全球3大投資重點，比例與去年大致相同。不過，不再將中國列為首選投資目的地的企業比例，與疫情前相比增加了超過一倍，達到21%，比上年的調查上升了3個百分點。報告又指，在中國受到不公平待遇的企業比例與上年相比也大致相同，約為三分之一，特別是在市場准入和公共採購方面。

外媒引述該商會主席柳青表示，以經貿關係為基礎的穩定和建設性關係，不僅在美中兩國繁榮方面至關重要，也在確保全球經濟穩定方面至關重要。據該會分析，地緣政治緊張局勢、政策不確定性和貿易爭端是美國在華企業的主要擔憂。

這項對中國美國商會368家會員企業的調查在去年10月至11月期間完成，部分調查是在美國總統特朗普去年11月5日贏得大選之後進行的。

高盛籲兩國改善雙邊關係

美資投行高盛的行政總裁蘇德巍稱，作為全球最大的兩個經濟超級大國，中國和美國改善雙邊關係非常重要。於關稅問題上，若美國政府處理得當，調整某些貿易協定，可能對美國經濟增長發揮建設性作用，但問題是要做到甚麼程度。