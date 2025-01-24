陸秉鈞：中證監新政影響仍未反映

本周四，內地在早上9點為大家帶來一個影響較大的新聞，就是中國證監會主席吳清1月23日在國新辦發布會上為帶大家公布《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》(以下簡稱「方案」)

這個方案有兩個大點：

1. 明確未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。

2. 對於商業保險資金，力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

相信大家也知道公募基金的規劃龐大，背後控制的資產上萬億元。今次方案內的第一點要求未來三年每年都要有雙位數字正增長，若然股市不漲，這意味着每年基金投入A股新資金的比例將會持續上調。此外，第二點也是非常有友的支持，讓國有保險公司新增保費的30%都用於投資A股，這意味著無論股市表現如何，都會持續有新資金投入。

然而，港、A股反應卻是先升後回。A股的升幅收窄至不足1%，港股更是轉升為跌，恒指收盤險守19700來收盤。

兩地股市的反應着實有點讓筆者感到意外。原因是儘管這方案早已有傳聞，市場提前知悉，但這方案畢竟才是正式落實，而且獲得具體的數字，對兩地股市理應起到正面的提振作用。此方案的兩大點，按中國證監會於會上的分享，是每年有多達數千億的資金進入到股市。雖然不是兩、三萬億那種大規模入市的刺激，但也是不能小嘘。目前市場可能仍低估此方案的真實影響作用。

首先，此方案明確規定是公募基金，資金來源基本上確定是穩定的；其次，投資產品明確說明是「A股」，排除了資金因為近年美國股市強勁而跑到當地去的影響，是100%為A股投入；最後，能進公募基金股份的持股名單，一般都是指數成分股，特別是港、A股都有上市的股份，這類股份在指數佔比高，對A股大市的整體作用刺激會較為明顯。

單是第二點，根據部分內地券商預測，以新增保費測算，考慮到每年大型上市頭部保險公司的保費規模接近2.5萬億元，預計這將爲A股市場帶來3700億至8300億元的增量資金(因為只能讓國有保險公司跟進，私人保險公司則沒有受到限制，所以這裡變數較大)。

當然，30%佔比這個目標，是「力爭」，所以最終到達股市的真正數字仍有變數。但總體刺激作用仍然存在。

過往A股波幅較大，日內急升急跌的情況時有發生。在新方案下，公募基金入市的資金在平均日子下將讓股市波幅變得更為平滑，也對股市是好事!

受惠股份方面，大家第一想到的是券商股，因為交投增加；但筆者認為，最受惠的，將可能是高息股或政策概念股(例如市值低於資產淨值的「破淨股」)。這是因為公募基金經理可選擇的股份雖然很多，但要做到穩健中帶有增長，才是較為適合大型公募基金的選股策略。對比增長股份的可變數較多之下，大型高息股背後的穩健現金流，能起到穩健的作用，更適合不少公募基金於今年不明朗的市況中進行資金部署。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)