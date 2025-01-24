鄧聲興：「特識」改革勢掀市場波動

特朗普再度入主白宮，在就職演講中提出以「常識革命」為核心的新政主旨，誓言通過經濟改革、能源獨立和貿易政策重塑美國的全球領導地位。現有世界秩序或有較大轉變，投資者需重點留意。

具體而言，特朗普的「常識革命」主要以人民需求為基礎，恢復主權、安全及平衡，解決經濟復甦、就業機會、國家安全及貿易平衡等問題，幫助民眾擺脫實際困境，相信將有助於美國相關問題的改善、促進國際及社會各界的合作。

關稅貿易政策仍待觀察

他暫時擱置對中國等國家商品徵收高額關稅的計劃，但承諾未來將採取更強硬的貿易政策，通過减少對外國商品的依賴、調整貿易政策，以及可能恢復高關稅措施，以重塑美國的經濟的獨立與主導地位，並擺脫對包括中國在內的外國經濟體的依賴。

現時僅傳出最快下月初向加拿大和墨西哥加徵25%關稅的消息，未來美國對華關稅貿易政策的實際發展和落實情況仍待觀察。預期一定程度影響全球的自由貿易環境，仍待觀察後續具體政策及各國應對情況。同時，雖然短期內減稅政策有望刺激美國本土經濟增長，但可能引致財政赤字擴大、社會福利削減等潛在風險，減少對他國商品的依賴亦充滿挑戰。

面對現時多變的全球形勢，在推行特朗普「常識革命」的同時仍需結合時局變化平衡內外部政策和需求，「黃金時代」是否可以實現仍待觀察，將為未來數年全球政治格局的重要影響因素之一。近期特朗普2.0政府有望推出大量新政，股市等或有波動，建議仍可優先以具抗風險能力的防守資產為主。

加密貨幣投資氣氛熾熱

其他方面，雖然特朗普在就職演講中未提及加密貨幣相關訊息，但其過往對加密貨幣「友好」態度仍為市場對投資加密貨幣的樂觀情緒。比特幣近兩月展現出強勁增長，特朗普1月18日新發行的個人加密貨幣「迷因幣」一經推出便迅速成為全球6,000餘種廣義加密幣中的第24大價值的加密貨幣，市值一度高達800億美元。同時，比特幣1月20日再創新高，每枚一度高見109,588美元，以太幣亦曾衝破3,400美元關口。消息刺激下，香港加密貨幣概念股及交易所買賣基金(ETF)同日亦多向好，亦可留意。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)