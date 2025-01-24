天齊鋰業料去年計提資產減值準備21.63億人幣

天齊鋰業( 09696 )公布，根據《中國企業會計準則》等相關制度的規定，公司正在結合最新情況對澳洲「年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目(一期氫氧化鋰項目)」和「第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目」進行減值測試，並就相關信息與公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia (TLEA)管理層進行持續溝通確認。經初步測算，公司預計在去年計提在建工程及使用權資產減值準備合計約14.12億元人民幣(下同)(不包含一期氫氧化鋰項目)。

目前，一期氫氧化鋰項目處於產能爬坡階段。二期氫氧化鋰項目處於暫緩建設階段。基於市場環境及項目最新的經濟可行性分析，公司擬終止投資建設二期氫氧化鋰項目。

對截至去年12月底可能發生減值迹象的資產進行減值測試後，預計計提資產減值準備合計約21.63億元(不包含一期氫氧化鋰項目)，預計將減少天齊鋰業歸屬於母公司股東的淨利潤金額約7.7億元，相應減少歸屬於母公司的所有者權益約7.7億元(不包含一期氫氧化鋰項目)。

當中，預計2024年度對存貨計提減值準備約7億元，主要是澳洲奎納納工廠的存貨。因一期氫氧化鋰項目尚處於產能爬坡階段，單位產成品成本相對較高，而同期氫氧化鋰市場價格相對較低。並預計在2024年計提在建工程及使用權資產減值準備合計約14.12億元，對應收賬款計提壞賬準備約0.59億元，其他應收款計提壞賬準備約負800萬元。

公司認為，上述資產減值主要為公司針對部分在建工程及使用權資產等進行的一次性資產減值處理，以及在日常經營過程中計提的存貨和信用減值損失。目前，公司正在結合最新情況對澳洲氫氧化鋰項目進行減值測試，並就相關信息與TLEA管理層進行持續溝通確認。截至目前，各方尚未就上述氫氧化鋰項目相關減值測試假設及結果形成最終結論，相關減值測試工作仍在進行中。