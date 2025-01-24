亞盛醫藥折讓近兩成發售美國存託股份

公司亦授予包銷商30天期權(超額配股權)，可按初步公開發售價減包銷折扣及佣金的價格向該公司購買最多額外109.9萬股美國存託股份。

預計發售事項所得款項淨額約為1.12億至1.3億美元(相當於約8.78億至10.15億港元)，當中約5,000萬至6,000萬美元用於在中國尋求lisaftoclax用於治療r/r CLL的NDA批准及於中國籌備商業化上市，推進lisaftoclax在美國及其他國家的臨床開發，3,000萬至4,000萬美元用於推進奧雷巴替尼在美國及其他國家的臨床開發，1,000萬至2,000萬美元用於資助我們其他候選產品的研發，餘額用於開發未來的管線項目及作營運資金及一般公司用途。

亞盛醫藥表示，發售美國存託股份以及申請美國存託股份在納斯達克全球市場上市，將使公司能夠履行其使命並推進其產品的臨床開發，同時令公司能夠接觸目前尚未開發的投資者群體，並爭取在美國證券市場佔據一席之地。