長建傳考慮出售英火車租賃公司Eversholt Rail　估值逾380億

據悉，長建正與羅富齊(Rothschild & Co.)一起評估該項業務，可能會吸引基建投資者及主權財富基金、養老基金購買。

知情人士稱，相關討論尚處於初期階段，長建可能最終決定不達成協議。羅富齊的一位代表不予置評，Eversholt及長建暫未置評。

此次出售交易將標誌長建在英國的投資減少，該公司去年8月完成在當地第二上市，英國是其最大市場，約佔其2023年淨利潤的36%。長建其他主要投資包括英國電網UK Power Networks、配氣網絡公司Northern Gas Networks、英國水務項目Northumbrian Water及北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy。

Eversholt於1994年創立，為英國鐵路私有化一部分，是英國三大列車租賃公司之一。其以長期合約形式租賃區域、通勤及高速客運列車。以長建為首的財團於2015年以25億英鎊的企業價值收購該公司。