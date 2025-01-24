姚浩然：港股暫難見大突破 中芯只宜炒區間上落
2025年01月24日 11:24
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美國總統特朗普發表視頻演講時表示，將要求立即降低利率，並在「適當時候」與聯儲局主席鮑威爾談話，帶動隔晚美股做好。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，雖然聯儲局未必因此即時減息，但預期今年減息步伐或加快，且特朗普此舉反映他關注通脹問題，利好美股市場。不過，消息料對港股刺激作用有限。他補充，內地上半年經濟未必見到太大改善，而本港經濟亦處弱勢，企業盈利增長放慢，港股難見太大起色。
炒國產替代概念的中芯國際(00981)上日急挫後，周五(24日)現反彈。姚表示，中芯基本因素疲弱，毛利率相比海外晶片製造商為低，投資價值有限，只宜炒區間上落。股價短期若未能重上42元水平，則技術走勢轉弱，宜順勢追沽，35元重要支持未宜有失。
特朗普出口術要求減息及壓低油價，現貨金價及油價齊齊下跌。姚浩然表示，受特朗普政策及全球經濟需求影響，油價回調是合理的現象。至於油股，他認為中海油(00883)目前股息仍吸引，可望支撐股價，但整體商品市場或不如去年樂觀，其股價未必如去年強勢。至於金價方面，姚認為目前正處於整固階段，建議投資者在較低水平時再吸納，或考慮有較高的投資價值的比特幣。