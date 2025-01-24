姚浩然：港股暫難見大突破　中芯只宜炒區間上落

美國總統特朗普發表視頻演講時表示，將要求立即降低利率，並在「適當時候」與聯儲局主席鮑威爾談話，帶動隔晚美股做好。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，雖然聯儲局未必因此即時減息，但預期今年減息步伐或加快，且特朗普此舉反映他關注通脹問題，利好美股市場。不過，消息料對港股刺激作用有限。他補充，內地上半年經濟未必見到太大改善，而本港經濟亦處弱勢，企業盈利增長放慢，港股難見太大起色。