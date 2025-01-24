恒隆地產全年純利跌46%　末期息削33%至40仙

期內，總收入112.42億元，按年上升9%，不過整體營業溢利下跌13%至64.55億元。由於香港及內地零售及辦公樓租賃市場疲弱，物業租賃收入及營業溢利分別按年減少6%及9%，至95.15億元及67.63億元。

此外，香港零售物業組合收入下降10%至18.16億元。截至去年底，整體租出率維持於95%。受市況疲弱影響，租戶銷售額按年跌4%。由於部分主要租戶續租租金下調，位於主要商業及旅遊區組合零售物業收入按年下跌14%，整體租出率於去年底維持於95%；社區購物商場組合整體收入按年下跌5%，截至去年底，位於港島東康怡廣場及九龍東淘大商場租出率分別維持於92%及95%。

內地商場收入按年減少3%，當中高端商場收入下跌4%，主要是由於奢侈品市場的消費者信心減弱，以及部分城市的競爭對手採取激烈價格促銷，導致銷售租金下降。

物業銷售方面，期內出售出位於香港皓日(The Aperture)的120個住宅單位及藍塘道的兩間大宅，以及內地武漢「恒隆府」的6個單位和昆明君悅居3個單位，合共進帳15.38億元收入，去年則未有相關收入；此外，若干發展項目確認非現金撥備總額3.84億元。整體物業銷售業務錄得2.45億元營業虧損。

截至去年底，已簽約但未入帳的物業銷售共1.58億元。