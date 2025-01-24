高力：今年樓市仍以一手主導　去庫存成首要任務

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵表示，回顧2024年，香港樓市經歷全面撤辣及美聯儲接連減息的消息帶動氣氛，注入市場動力，成交變得活躍，惟一手的庫存壓力下，發展商仍然以克制的價錢應市，以致整體樓價依然受壓，形成量升價跌。

她續指，展望2025年整體樓市仍然以一手主導及2025年的新增一手樓花供應據綜合統計達28,233伙，在未計算滾存的一手貨尾及樓花單位，單是新增的供應數字便遠超過往6年平均一手私人住宅吸納量的15,342伙，由此可見，去庫存壓力仍然是各大發展商本年的首要任務，因此，樓價將表現平穩。

高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港續稱，從去年撤辣後的成交量變化可見，去年二手成交即使在2023年的低基數效應下也僅錄約12%的增幅，升幅仍遠低於一手物業成交量達57%，一手成交額按年升約51%，二手則錄得微跌，可歸因於二手業主於物業定價方面的靈活性滯後於發展商。

他又表示，2024年一手平均成交價格的跌幅對比二手相對輕微，一手中小型單位的承接力有所改善，發展商全年貼市價推出單位，在價錢溢價趨向收窄甚至出現負溢價情況下，買家更傾向於選擇新物業。即使一手成交反彈幅度較大，銷情仍然視乎位處的區域和定價策略甚至付款方法的靈活性，以致部分樓盤的出售比率較低。以上情況相信在本年仍會持續，若二手業主期望於新一年套現資金，需要更積極調整價格預期，特別在於新盤供應重鎮，以保持物業的流通競爭力。