Trip.com：港人預訂逾半集中短線旅遊　偏好5個地區

他指，內地旅遊需求保持強勁，高鐵預訂量亦持續上升趨勢。香港旅客的短途旅遊偏好明顯，超過50%的預訂集中在短途目的地，首選目的地包括日本、中國內地、泰國、台灣及韓國。入境數據同樣呈上升趨勢，預訂量較去年同期增加，當中過半數旅客為千禧世代。香港迪士尼樂園、香港海洋公園及山頂纜車等景點最受歡迎。

宏觀方面，今年亞太地區各地普遍享有較長假期，例如內地「請2放11」、韓國「請1放9」及新加坡「請1放5」等，帶動區內旅遊市場。特別是親子旅遊需求顯著上升，日本環球影城、東京迪士尼樂園等親子景點的門票銷量較去年同期增長，景點類別兒童票更錄得42%升幅。

至於住宿，傳統酒店以外的選擇需求明顯增加，尤其在日本，傳統日式旅館、公寓及民宿廣受中國內地、泰國和韓國旅客歡迎。另一個值得關注的趨勢是旅客消費力的提升。今年農曆新年期間，商務艙和頭等艙的預訂量均錄得顯著增長。