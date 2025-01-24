瑞銀：預算案或將住宅全面納入新投資移民計劃　置業情緒好轉

瑞銀表示，雖然市場擔心港府財政赤字問題，且部分發展商出現流動性風險，但預期港府將於2月的財政預算案中，將進一步放寬新資本投資者入境計劃的住宅投資限制。

該行認為，如果政府全面納入住宅物業於新投資移民計劃範疇，料有助刺激內地買家對於房地產投資需求，原因是本港租金回報率達3.6厘，明顯高於內地一線城市的不足2厘。目前僅價值逾5,000萬元的住宅物業，才合資格納入有關計劃。

政府於1月初放寬新資本投資者入境計劃的要求，降低擁有資產的時限門檻，申請者擁有至少3,000萬元絕對實益資產的時間，由至少兩年縮短至6個月，而且與家庭成員共有資產的個人部分也會獲考慮，同時申請人個人公司的投資將計入合資格投資金額內，有關措施將年3月1日起生效。瑞銀表示，相信措施生效後，合資格的申請將會大升，對本港豪宅市場帶來支持。

另一方面，瑞銀去年12月與千名港人交談，發現港人對未來一至兩年的置業情緒，比起一年前有所改善，上升5個百分點至23%，且他們對樓價長遠看法的悲觀程度略減。瑞銀指出，雖然受訪港人當中，憂慮加息及不確定政治環境的數目減少，但更多人關注未來單位供應，且更多港人預期未來12個月會有一個穩定就業環境。該行指出，從調查結果可見，本港樓市的基本需求仍健康，維持今年本港樓價平穩的預測。

瑞銀又稱，根據調查，相對於內地買家，本地置業人士更喜歡面積較大單位及一手樓，且他們對預售樓花的接受程度更高，對交通、附近環境及學校網絡的關注度較低，且對地區的偏好分布較平均。

至於港人外遊習慣，根據瑞銀調查，日本已取代內地，成為最受港人歡迎的旅遊目的地，且北上消費數目已見頂，去年北上次數維持1.9次，但海外旅遊的頻密程度則由1.7次，升至2次，反映港人仍以優質的產品及服務作出行的主要因素，而非價格。