啟德THE HENLEY及HENLEY PARK夥美聯推置業優惠

他續指，集團旗下8個樓盤共477伙可享「金蛇置業賀新歲」優惠，THE HENLEY及HENLEY PARK共佔239伙，入場戶為THE HENLEY III的3A座1樓E室，實用面積238方呎，折實價560.08萬元。

對於房屋局最新數據指，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量達10.7萬個單位，他認為，當影響本港樓價的因素漸趨正面，私人住宅的吸納量將會增加，消化速度亦會加快。至於，差估署最新臨時數據顯示，私人住宅售價指數按月回落約0.65%，他相信，隨住來港專才及專上學生的數量持續增加，將會推高住屋需求，料下半年樓價將逐漸穩定。

為配合項目銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，由即日起至2月15日，經該行購入上述兩盤的一手住宅首5名買家，將獲贈價值約2萬元的「啟德零售館商店購物禮劵」，名額5個，總值約10 萬元。該行首席區域營業董事韋文俊指，上述兩盤租賃交投不俗，目前呎租介乎60至70元，租金回報近4厘。