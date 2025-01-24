二手樓價指數連跌兩周　累挫0.52%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報138.53點，按周微跌約0.08%。新盤低價促銷，二手樓價繼續受壓，加上港股波動，市場觀望氣氛濃厚，成交稀疏，CCL連跌2周共約0.52%。指數連續12周於138點上下窄幅橫行，料新春前走勢仍然牛皮爭持，於136點到140點之間反覆未變。

下周四(1月30日)美國聯儲局公布議息結果，1月24日美國總統特朗普表示要求立即減息，料息口將繼續下調，而且近日中美關係稍為緩和，期望農曆新年後二手成交逐漸回升，樓市可以順利進入季節性旺市，相信2月下旬公布的樓價將會有更明確方向。

CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2025年樓價暫時累升約0.65%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升約1.97%，較2021年8月191.34點歷史高位跌約27.60%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約3.14%。

回顧農曆年樓價走勢，龍年最後一周公布的CCL報138.53點，與兔年最後一周的145.12點相比，龍年全年樓價下跌約4.54%。樓價連跌3年，但跌幅逐年顯著收窄，2022年虎年跌約15.09%，2023年兔年跌約8.08%，2024年龍年跌約4.54%。隨着息口持續回落，如美國對華未有重大不利措施，展望2025年乙巳蛇年樓價可以止跌回穩。

本周中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.90點，按周跌約0.08%。CCL(中小型單位)報137.76點，按周跌約0.09%。CCL(大型單位)報142.34點，按周跌約0.08%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌約0.73%、約0.61%及約0.12%。CCL Mass處於2016年9月中水平，而CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)同樣處於2016年9月底水平。

四區樓價連續2周三跌一升。港島CCL_Mass報140.48點，按周跌約1.36%，連跌2周共約1.83%。新界西CCL_Mass報126.55點，按周跌約0.53%，連跌4周共約1.74%。九龍CCL_Mass報133.64點，按周跌約0.06%，連跌2周共約1.22%。新界東CCL_Mass報153.36點，按周升約2.29%，連升3周共約3.36%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年8月初、8月底、10月底及2017年2月中水平徘徊。