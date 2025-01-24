中銀香港：聯儲局本月維持利率不變機率較高

美國聯儲局將舉行今年首場議息會議，中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪認為利率維持不變的機率較高。由於美國新政府政策陸續出台，相信聯儲局需要時間評估其對未來經濟的影響，以判斷減息路徑。

美國就業數據顯示經濟增長溫和，核心通脹近6個月以來首次回落，張預計美國減息仍然是本年大方向。根據目前利率期貨顯示，市場預期美聯儲於年中減息機會較高。故此，本月議息會議的焦點，將落在美聯儲主席對於近日政策對經濟影響的預判。

對於近日頻創新高的美股，她認為美股目前估值偏高，當美國後續的政策力度超出市場預期，股市波動性不排除上升，故投資者宜先耐心觀察並擇機配置。若相關政策促使通脹有反彈的可能，便會影響聯儲局的減息幅度預期，使目前處於下行趨勢的美債息，或會出現階段性反彈。

另外，她指不論與其他股市橫向或過去自身歷史比較，內地股市具備較高的性價比。同時，內地企業盈利改善有望帶動股市估值提升，中長線配置內地股市是大勢所趨。

黃金配置方面，受惠於央行增持及避險需求等因素帶動，張預期本年黃金趨勢仍然向上，並有望續創歷史新高。不過，當市場對美聯儲減息預期減弱，或會令金價在上行趨勢中出現短期波動，可為投資者帶來配置機會。