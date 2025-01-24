內地去年黃金產量增2.8% 惟消費量降近一成
2025年01月24日 18:10
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中國黃金協會公布，去年內地原料產金377.24噸，按年增0.56%，進口原料產金156.86噸，漲8.83%，即合共生產黃金534.1噸，升2.85%。
另外，黃金消費量985.31噸，按年降9.58%，其中黃金首飾532.02噸，瀉24.69%；金條及金幣373.13噸，升24.54%；工業及其他用金80.16噸，降4.12%。由於國際局勢動盪、衝突加劇，黃金避險保值屬性突顯，金條銷量大升。
去年黃金市場成交量、成交額大增。上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊6.23萬噸，增49.9%，成交額34.65萬億元人民幣，漲86.65%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊18.22萬噸，揚46.71%，成交額83.96萬億元人民幣，升75.81%。黃金ETF持倉規模亦呈快速增長趨勢，截至去年底，黃金交易秉買賣基金(ETF)持有量為114.73噸，按年增86.66%。
至於中國人民銀行全年累計增持黃金44.17噸，截至年底黃金儲備為2,279.57噸，位居全球第6位，黃金儲備量再創歷史新高。另外，去年老鋪黃金(06181)及夢金園(02585)在港交所(00388)掛牌上市，標誌着內地黃金珠寶品牌企業已開始融入境外資本市場。