柴灣杏花邨頂層兩房520萬轉手　短炒投資者3個月帳賺62萬

二手市場再錄短炒個案，柴灣杏花邨頂層兩房單位，放盤兩日即以520萬元售出，約3個月帳面升值62萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁希廉表示，柴灣杏花邨4座頂層戶，實用面積約501方呎，兩房間隔，頂層無升降機直達，叫價540萬元放售，放盤僅兩天即獲以520萬元成交，呎價約10,379元，原業主持貨約3個月，帳面即獲利62萬元，升值約13.5%。

●中原梁嘉駿稱，鰂魚涌康怡花園1月暫錄4宗買賣，屋苑N座低層6室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價580萬元，現以570萬元成交，呎價約12,231元，新買家為外區客。

●中原蘇浩德指，北角半山賽西湖大廈2座高層A室，實用面積約1,290方呎，三房間隔，以2,668萬元連車位成交，呎價約20,682元，屬市價，原業主於1994年以1,080萬元購入單位。

－－－－－－

九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡黃埔花園11期13座中層A室，實用面積約508方呎，兩房間隔，以640萬元沽出，呎價約12,598元，原業主於2005年8月以約288萬元買入，持貨超過19年帳面獲利352萬元。

－－－－－－

新界區

●美聯林健偉指，將軍澳新都城1期4座高層E室，實用面積約698方呎，套三房間隔，以700萬元放盤約7日，新買家睇樓兩次，即決定承接單位自住，議價後以683.6萬元購入，呎價約9,794元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山新港城H座高層4室，實用面積約551方呎，三房間隔，望海景，放盤約3個月，原先叫價750萬元，獲買家以720萬元承接，減幅約4%，呎價約13,067元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺上水1月暫錄近50宗二手買賣，上水居屋旭埔苑E座高層1室，實用面積約546方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約430萬元，議價後以410萬元易手，呎價約7,509元，新買家為用家。

●美聯蔡沚錡稱，元朗YOHO MIDTOWN第8座高層B室，實用面積約490方呎，兩房設計，原先叫價620萬元，獲區內首置客洽購，議價以613.8萬元承接，呎價約12,527元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆禧苑C座低層12室，實用面積約338方呎，一房間隔，新買家為外區客，見屋苑鄰近家人居所，方便照應，已補價自由市場以245萬元購入，呎價約7,249元，屬低於市價。

●中原曹嘉華表示， 東涌居屋裕泰苑B座高層7室，實用面積約287方呎，開放式間隔，未補價第二市場叫價200萬元，放盤約半年，累減41萬元，近日以159萬元沽出，呎價約5,540元。

－－－－－－