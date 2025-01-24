多個新盤項目混戰　發展商推新春優惠搶客

發展商瞄準新春檔期，積極推出優惠吸引買家入市，指定期內購入個別項目一手單位最高可獲2.8萬元現金回贈。

●恒基二部旗下7盤推優惠

●天水圍Wetland Seasons Park第1期推1座洋房招標

●元朗洪水橋滙都兩期累售641伙

●將軍澳GRAND SEASONS三房售1,121萬元

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周五(24日)錄得兩宗成交，包括1B座28樓A室的成交，單位實用面積716方呎，三房連工作間，成交價1,121.3萬元，呎價約15,661元。

●大埔林海山城錄先租後買成交

●沙田星凱‧堤岸高層河景戶呎售約19,249元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(24日)售出1伙高層河景戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為5座50樓C室，實用面積679方呎，採三房設計，享開揚城門河景，成交價1,307萬元，呎價約19,249元。

●北區高爾夫‧御苑洋房終止交易