多個新盤項目混戰 發展商推新春優惠搶客
2025年01月24日 22:00
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發展商瞄準新春檔期，積極推出優惠吸引買家入市，指定期內購入個別項目一手單位最高可獲2.8萬元現金回贈。
●恒基二部旗下7盤推優惠
恒基地產(00012)公布，再為旗下7個樓盤推出新春優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，指定期內購入部門旗下的旺角利奧坊．首隅，利奧坊．壹隅，利奧坊．曦岸，利奧坊 ·凱岸；上環CAINE HILL，西半山羅便臣道THE RICHMOND，及北角維峯·浚匯的一手單位，可獲贈「新春大利是」優惠，金額介乎8,000至28,000元。
●天水圍Wetland Seasons Park第1期推1座洋房招標
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第1期，周五(24日)上載最新銷售安排，將於2月1日起招標發售洋房5號，實用面積1,944方呎，設有三套房，外連560方呎花園及627方呎天台，地庳設兩個停車位。招標期截12月31日，期間每日招標截標。
●元朗洪水橋滙都兩期累售641伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，預告將於農曆年後加推近100伙的全新單位應市。集團執行董事關堡林透露，將繼續以震撼優惠價加推，涉及的單位主要位於5座的B室，涵蓋一房至三房間隔，面向東及東南方，景觀開揚。全盤兩期累售641伙，套現近31億元。
●將軍澳GRAND SEASONS三房售1,121萬元
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周五(24日)錄得兩宗成交，包括1B座28樓A室的成交，單位實用面積716方呎，三房連工作間，成交價1,121.3萬元，呎價約15,661元。
●大埔林海山城錄先租後買成交
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周五(24日)錄得2座G樓D室的特色戶成交，單位實用面積1,310方呎，採三房間隔，外連194方呎花園，成交價1,750萬元，呎價約13,359元，買家採用先租後買計劃購入單位。
●沙田星凱‧堤岸高層河景戶呎售約19,249元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周五(24日)售出1伙高層河景戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為5座50樓C室，實用面積679方呎，採三房設計，享開揚城門河景，成交價1,307萬元，呎價約19,249元。
●北區高爾夫‧御苑洋房終止交易
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，新近錄得1宗洋房終止交易個案。上述為A8洋房，實用面積3,063方呎，共設5間套房，於2021年6月通過招標以8,000萬元售出，當時呎價約26,118元，買家採用成交期長達988天的付款計劃購入物業，並可享「許可入住」優惠及「特別回贈」優惠，惟交易已於周四(23日)終止。