美股道指跌74點　波音逆市揚升

美股3大指數周五早段偏軟，道指跌74點，報44,490點；標指持平，報6,118點；納指跌13點，報20,040點。港股夜期報20,068點，跌36點，高水2點。

領航固定收益主管Sara Devereux指出，新政策為美國通脹帶來不明朗性，或令通脹停止回落及橫行一段時間，預料今年美國核心通脹仍將高於2.5%，顯著超出聯儲局2%的通脹目標，因此今年當局的貨幣政策可能變化不大。同時，其他國家可能就美國加徵關稅作出報復，導致經濟前景不明朗。

尚渤投資管理股票主管兼董事總經理Matt Burdett警告，儘管特朗普上一屆任期時對股市整體影響正面，但目前情況顯然不同，故抱持更謹慎的態度。他指出，相比起8年前，如今美股估值起點不再有利；加上企業稅已經很低，難再有太多政策空間；高利率亦限制政府的財政靈活性。

深陷經營危機的飛機製造商波音警告，上季每股虧損料將達到5.46美元，相當於整體虧損約40億美元；同時預期收入只有152億美元，低過市場預期。波音股價周段曾升1%。

另一道指成分股美國運通公布，截至去年底止一季撇除利息成本後收入為171.79億美元，按年增長8.73%；純利按年升12.34%至21.39億美元；指引今年全年收入增長介乎8至10%，每股盈利15至15.5美元，即增長最多約10%，並擬提高季度股息17%。美股運通曾跌2.57%。