東方日報B1：「特」發功　恒指重上兩萬

曾言美國總統對貨幣政策有發言權的特朗普表示希望息口大幅回落，似乎想再向聯儲局主席鮑威爾施壓使其減息，加上他關於對華加徵關稅乍轉口風，呈強已久的美匯指數霎時創至少一個月低位，刺激港股周五(24日)曾漲逾2%，收市企穩兩萬點關，完全無視美國跨黨派議員炮製撤銷中國最惠國待遇的法案。不過，專家相信如果其經濟政策推高通脹，聯儲局仍會加息，港股亦難望有太大起色。

特朗普在橢圓形辦公室簽署行政命令時向在場傳媒以其一貫說話風格表示，「我覺得我遠比他們(聯儲局)，乃至更負責決定(利率)的人，更加了解利率。他在世界經濟論壇發表視像講話時又表示，希望全球息口下降，並敦促石油輸出國組織(OPEC)降低油價以成其事。

法國東方匯理資產管理經濟師普拉丹評論，聯儲局之所以放慢減息，原因不僅是因為潛在關稅戰，亦因為擔心財政政策令美國通脹易升難跌。布朗大學經濟學教授布萊思認為，如果特朗普的政策推高通脹，聯儲局就會拂逆總統的意思加息，因為該局的政策使命非常清晰。

儘管如此，連串利好消息加持恒生指數周五高開高走，曾漲443點或2.25%，高見20,144點，收市升365點或1.86%，報20,066點，全周累升482點或2.46%，連升兩周。國企指數漲147點或2.06%，收報7,312點；科技指數漲142點或3.15%，收報4,657點，跟恒指、國指一樣連升兩周。

內地手機、平板及智能手錶等購新補貼政策本周起在全國陸續落地，內媒引述「多個品牌門店負責人透露」，店內手機銷量比平時增長「3至5倍」，這種熱潮也在網購平台得以反映。

臨近收市傳來小米汽車即日起召回去年2月6日至11月26日生產的部分SU7標準版電動汽車近3.1萬輛，原因是軟件問題或影響智能泊車輔助功能探測靜態障礙物，增加剮蹭或碰撞風險；小米將透過遠程升級技術為相關車輛免費升級軟件。小米收市時升幅僅略為收窄，並創收市新高。

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，聯儲局未必因特朗普的言論即時減息，但今年減息步伐或會加快，且特朗普今次「出口術」反映他關注通脹問題，利好美股市場，但對港股刺激作用有限，因為內地經濟今年上半年未必有太大改善，本港經濟亦處弱勢，企業盈利增長放慢，港股難見太大起色。