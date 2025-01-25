道指收挫140點　標指破頂後偏軟　英偉達跌3%

美股周五(24日)回落，三大指數連續4個交易日的升勢告終。道指低開31點後，跌幅曾擴大至232點，低見44,332點，主要受重磅金融、科技、工業及醫療相關股份受壓拖累；標指曾升0.15%，至6,128點，創即市紀錄新高；納指曾漲0.32%，不過兩者最終由高位回落。

美市收市，道指收報44,424點，跌140點或0.32%；標指降17點或0.29%，收報6,101點；納指跌99點或0.5%，收報19,954點；反映中國概念股表現的金龍指數彈3.72%。

重磅股方面，Meta行政總裁朱克伯格表示，該公司今年資本開支將介乎600億至650億美元，遠超分析員估計的513.1億美元，又指計劃顯著擴大人工智能(AI)團隊，Meta收市升1.7%；人工智能(AI)晶片霸主英偉達(Nvidia)下滑3.1%，淪跌幅最大道指成分股；特斯拉(Tesla)先升後跌1.4%，其擬在歐美推出新款Model Y。

此外，波音跌1.4%，上季錄重大撥備；美國運通挫1.3%，上季開支超預期；德州儀器業績指引不似預期，股價插7.5%。

港股ADR指數按比例計算，收報20,045點，跌22點或0.11%。

滙豐控股收報79.91港元，較港收市高0.01%；騰訊控股收報392.225元，較港收市高0.41%。