微信群藍包農曆新年前夕上線　購買商品後可群聊中贈送

內媒報道，農曆新年前夕，微信小店「送禮物」再次更新，微信群藍包今日(25日)上線。

微信用戶可在群聊介面中選擇「禮物」功能，在微信小店購買商品後，即可在群聊中贈送，贈送時可選禮物份數，未收下的禮物將於24小時後自動退款。微信群送禮功能上線，春節期間為「相親相愛一家人」等家人、好友群送禮更方便。

報道提到，去年12月，微信小店開啟送禮物功能灰度測試，用戶可在微信小店內選擇支持送禮物的商品，購買後能以類似微信紅包的形式贈送給微信好友，即所謂的「微信藍包」。近日，微信正式將「禮物」功能添加到微信個人聊天介面，與紅包功能並列，可以說是拿下「超級入口」位置。

馬化騰之前又提到大熱的「微信送禮」功能，表示希望外界不要對這個功能過度吹捧。