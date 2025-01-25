中國電視機攻陷架仔架妹　去年日本市佔首超5成

內地電視品牌運用全球採購能力及合理價格，逐步擴大在日本電視市場的市佔率。最新調查顯示，在日本的平板電視市場中，來自內地的海信集團及TCL等公司，其銷量份額在去年首次超過50%，為2004年開始統計以來首次。由此可見，昔日為「電視機大國」的日本，如今被內地電視攻陷。

日媒報道，日本調查公司BCN綜研統計顯示，去年，海信旗下、營運原東芝「REGZA」品牌的TVS REGZA公司以25.4%位居榜首；海信的自有品牌位居第3，佔15.7%，集團整體份額達41.1%，首次超過四成；TCL的市佔率為9.7%，超過索尼(Sony)和松下(Panasonic)，躍居第4位。

BCN綜研首席分析師森英二稱，受物價上漲影響，人們的節約意識增強，購物選擇方面正轉向內地品牌。以55英吋液晶電視來說，松下價格為20萬日圓(約9,982港元)，海信的售價可以壓至10萬日圓(約4,991港元)以下。

報道又引述日本家電量販店的負責人指，內地品牌以年輕人為中心不斷滲透，指名要購買價格便宜的內地企業產品的情況也很常見。內地企業可謂以實惠價格作為武器，在日本開拓支援網絡影片的電視市場，從2020至2024年將市佔率提高約20個百分點。

另一方面，內地企業此前一直以40英吋以下的中小型尺寸電視為中心，開拓日本市場，但最近也在大螢幕、高畫質產品方面發起攻勢。海信的「Mini LED」在大螢幕上也能使色彩更鮮艷，開拓高價位市場，帶動在日本的電視銷量比2023年增加33%。