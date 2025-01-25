Starbucks新CEO上任4個月即袋7.4億人工　點解咁巴閉？

外媒報道，連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)新任行政總裁Brian Niccol去年任職4個月後，即獲得約9,600萬美元(約7.48億港元)薪酬，此為美國企業界最大薪酬方案之一。

根據一份文件，Niccol約94%的薪酬來自股票獎勵，其中大部分與績效掛鈎。去年9月初加入星巴克的他，滿月後更獲得500萬美元(約3,900萬港元)的簽約獎金。

去年星巴克在銷售額連續下滑後解僱前舵手。Niccol是從Chipotle Mexican Grill Inc.挖角而來，以助星巴克扭頹。星巴克沒有要求Niccol搬到總部所在的西雅圖，並同意為他支付臨時住宿以及使用公司飛機的開支。

周五(24日)的文件顯示，星巴克支付超過14.3萬美元(約111.54萬港元)的住宿開支，其中約一半是與稅收相關的開支。Niccol還花約7.2萬美元往返他在南加州的家及西雅圖，還有約1.9萬美元用於個人使用公司飛機。

外媒估計，Niccol受聘時的年薪約1.13億美元(約8.81億港元)，其中很大一部分與股權掛鈎。根據薪酬指數，他躋身薪酬最高的20位行政總裁之列。

在文件中，星巴克表示Niccol是一位備受追捧、有效的領導者，擁有良好的業績紀錄，具備推動連鎖店增長的經驗。