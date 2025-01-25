特朗普連續兩日呼籲OPEC別再賺那麼多錢　普京冀討論油價能源

外媒報道，美國總統特朗普連續兩日呼籲石油輸出國組織(OPEC)降低油價，稱油價下跌可以導致俄羅斯的石油收入下降，令俄烏戰事結束。

特朗普表示，「讓戰爭快速結束的一個辦法，是讓OPEC別再賺那麼多錢，把油價降下來，因為如果油價這麼高，戰爭就不會輕易結束。OPEC應該採取行動，他們應該降低油價，那麼戰爭就會立即停止。」

OPEC+將在下月3日召開會議審議產量政策。OPEC+為提振油價，曾限制產量長達兩年多的時間，並多次推遲增產。目前計劃由4月開始逐步恢復產量。不過，無迹象顯示OPEC+將加快生產以響應特朗普號召，尤其是考慮到中國需求疲軟，以及美國產量持續增加。

俄羅斯總統普京指，他準備好與特朗普面對面會談，討論原油價格及其他能源問題。普京在接受外媒訪時問時表示，俄羅斯及美國都是全球主要石油生產國及消費國。

他指，油價走勢對兩國經濟都有影響，「我們有很多要討論，還有其他可能雙方都感興趣的能源問題，我懷疑特朗普先生，即使我們聽說可能會對俄羅斯實施額外制裁，仍會做出可能損害美國經濟的決定。」