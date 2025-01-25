陳樂怡：華潤飲料利潤率或再提升 恒指季檢有望納入
2025年01月25日 22:30
東網電視更多新聞短片
大市方面，美國正討論由2月1日起對內地進口商品加徵10%的關稅，重新燃點起市場對於貿易戰的憂慮，中美關係料續牽制港股上行空間，恒指20,000點以上阻力仍大。
另一方面，內地提出五大舉措引導中長期資金進一步加大入市力度，當中包括提升商業保險資金A股投資比例與穩定性，在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加A股投資規模及實際比例。引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策，和推動上市公司加大股份回購增持再貸款工具的運用，並允許公募基金、商業保險資金、基本養老保險基金等作為戰略投資者參與上市公司定增。雖然實際資金增幅仍有待驗證，但消息短線利好中資銀行、券商板塊情緒。
另外，中特估陸續更新2025年起派息指引，若盈利前景平穩，派息比率上調，料可吸引資金流入。
個股推介方面，華潤飲料(02460)為內地最大的飲用純淨水企業，包裝水需求穩定，公司龍頭地位穩固。公司拓展非飲用水的產品種類，豐富收入來源。受惠於原材料價格下跌及自產比例提升，公司去年上半年毛利率取得改善，上市集資所得部分將會用作進一步擴大自有產能，利潤率或有進一步提升空間。
恒指公司將於2月21日進行季檢，公司有機會獲納入綜合指數，其後晉身港股通名單。估值上，市場預測2024至2026財年收入及經調整純利年複合增長分別為8.7%及19.5%，現價對應2025財年預測市盈率約13倍，低於同業農夫山泉(09633)及康師傅(00322)。目標價13.5港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)