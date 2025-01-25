陳樂怡：華潤飲料利潤率或再提升 恒指季檢有望納入

大市方面，美國正討論由2月1日起對內地進口商品加徵10%的關稅，重新燃點起市場對於貿易戰的憂慮，中美關係料續牽制港股上行空間，恒指20,000點以上阻力仍大。

另一方面，內地提出五大舉措引導中長期資金進一步加大入市力度，當中包括提升商業保險資金A股投資比例與穩定性，在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加A股投資規模及實際比例。引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策，和推動上市公司加大股份回購增持再貸款工具的運用，並允許公募基金、商業保險資金、基本養老保險基金等作為戰略投資者參與上市公司定增。雖然實際資金增幅仍有待驗證，但消息短線利好中資銀行、券商板塊情緒。

另外，中特估陸續更新2025年起派息指引，若盈利前景平穩，派息比率上調，料可吸引資金流入。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)