陳鳳珠：內地農曆新年消費料錄增長　票房有望現突破

內地2024年國內生產總值(GDP)錄得5%的增長，其中第四季的經濟增速加快至5.4%，主要因第四季受到消費品以舊換新政策帶動，令社會消費品零售總額按年增長3.8%所致。2024年受惠擴內需促消費的政策落實，消費市場在新業態新熱點帶動下實現平穩增長，內地全年的社會消費品零售總額按年上升3.5%，基本生活類和部分升級類商品銷售增速較快，線上消費亦保持較高增速。2024年全國網上零售額按年增加7.2%，其中實物商品網上零售額按年增長6.5%，增速較社會消費品零售總額快3個百分點。

由於內地的促消費政策持續加碼，加上中央經濟工作會議亦進一步提出全方位擴大內需，預期有助支持內需消費繼續增長。即將進入農曆新年消費旺季，料今年消費動力仍然較強。鑑於中國春節被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，反映中國傳統文化得到全球認可，相信可吸引全球旅客到內地度過首個世界非遺版農曆新年。因此，文化和旅遊部已組織一系列活動，通過新產品及新場景等，推動農曆新年文旅消費熱潮。

除了非遺的吸引力外，隨免簽圈持續擴容的政策落實，農曆新年期間內地入境遊訂單按年增長超過兩倍，料可刺激期間消費增長。

另外，據攜程資料，截至1月中旬，農曆新年簽證辦理人次按年增長逾五成，自疫情過後，2024年內地出境旅遊的情況增長顯著，但尚未恢復至2019年水平，預期要到2025年底內地境外遊才可回復到疫情前水平，內地大力推動文旅發展，內地遊的吸引力顯著提升，亦影響出境遊的情況。

除此之外，據燈塔數據顯示，2025年農曆新年檔期的預售票房短時間內已突破2億元人民幣(下同)，刷新內地電影史農曆新年檔期預售最快破2億元的紀錄，當中亦受惠內地加大力度發放電影消費券。由於2024年內地農曆新年票房錄得超過80億元，預期今年有望出現突破。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)