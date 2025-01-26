郭家耀：投資組合內不妨配置黃金　助應對眾多風險

黃金於2024年上漲27.2%，創下10年來最佳年度表現，年內平均價格亦較2023年高出兩成。世界黃金協會表示，全球央行及投資者的黃金投資需求持續旺盛，抵銷黃首飾金需求的明顯放緩。

黃金作為避險工具，地緣政局風險及金融市場動盪為黃金的投資需求帶來支持。全球央行亦持續增加黃金儲備，去年第四季初更加快買金步伐。隨多國央行減息，投資者更積極投入黃金市場，令黃金成為2024年表現最出色的資產之一。

展望2025年，世界黃金協會表示市場正關注多項因素，首先美國總統特朗普第二任期對全球經濟的潛在影響，減稅及放寬行業規管，有望提振美國經濟。不過，其貿易及外交政策，亦引起全球投資者的緊張情緒。

目前市場普遍預測美國當地通脹將有所放緩，但仍高於目標水平，並認為聯儲局將於2025年底前減息50個基點，此降息幅度預期已較早前有所向下修正，未來亦不能排除會進一步調整，歐洲及其他國家的央行也在採取降息措施。在此背景下，美國息口去向及美元走勢將繼續成為黃金今年的重要驅動因素。

另一個重要力量便是全球央行增持黃金的積極程度，過去15年央行持續淨購入黃金，顯示黃金在外匯儲備中的重要性已得到廣泛認可。黃金作為長期價值儲存和投資風險分散工具，在危機出現期間表現良好，並且不存在信用風險。在主權債務和地緣政治不確定性日益加劇的背景下，黃金的避險作用得到進一步確認。

世界黃金協會表示，目前央行的購金態度積極，該會估算央行每年超過500噸的購金需求，將對黃金表現產生正面影響，該會亦預計今年全球央行的需求將超過此水平。

黃金交易所買賣基金(ETF)於2004年在美國推出，令黃金成為流動性更強的金融資產。目前單計美國的黃金ETF便持有超過1,000億美元倉位，投資者會比較黃金的預期回報，與其他流動金融資產的回報，來決定投資黃金的方向。

有機構曾進行研究，指出在其他條件相同的情況下，美國10年期債券實際收益每上升100個基點，通脹調整後的黃金價格會下降24%，顯示兩者明顯的反向關係。不過，有趣的是，近月美債息上升超過100點，金價仍然錄得升幅，可見市場有其他利好因素出現，蓋過息口上升的影響。

總括而言，黃金具備避險、抗通脹及保值等特質，從多元化的角度考慮，配置黃金在投資組合內，將有助應對現時地緣政局不穩、通脹前景不明、風險資產價格出現大幅波動等風險，值得積極考慮。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)