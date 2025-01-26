葉尚志：內地優化入境旅遊政策　進一步推動攜程業務

港股在本周反彈至20200點水平後出現回吐回整，整體上仍處於由去年第四季開始的來回上下拉扯格局。特朗普正式就任美國總統，暫未見有超預期的政策措施推出，加上內地最新公布的經濟數據包括去年第四季經濟增長以及12月零售銷售等，表現都較預期好，估計都是目前可以先穩住港股盤面的消息因素，但相信今年第一季仍將是市場的觀察期。

另一方面，在本月中，內地發布《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，其中，將優化入境旅遊政策，有序擴大免簽國家範圍並適當延長免簽時間，相信相關政策措施對攜程業務可以帶來進一步的正面推動。建議可於480港元水平買入，目標看620元，止蝕可定在430元。

第一上海首席策略師葉尚志