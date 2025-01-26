葉尚志：內地優化入境旅遊政策 進一步推動攜程業務
2025年01月26日 08:00
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港股在本周反彈至20200點水平後出現回吐回整，整體上仍處於由去年第四季開始的來回上下拉扯格局。特朗普正式就任美國總統，暫未見有超預期的政策措施推出，加上內地最新公布的經濟數據包括去年第四季經濟增長以及12月零售銷售等，表現都較預期好，估計都是目前可以先穩住港股盤面的消息因素，但相信今年第一季仍將是市場的觀察期。
個股方面，攜程(09961)是全球領先的一站式旅行平台，提供機票、酒店以及旅遊度假等相關服務，公司業務在疫情期間受到嚴峻挑戰，但是在2022年已可以實現扭虧為盈，甚至在2023年復常後，業績更出現高速增長，主要是受益於旅遊需求的持續復甦，尤其是跨境旅遊的需求更出現強勁增長，公司在2024年第三季的業績指，出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的120%水平。
另一方面，在本月中，內地發布《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，其中，將優化入境旅遊政策，有序擴大免簽國家範圍並適當延長免簽時間，相信相關政策措施對攜程業務可以帶來進一步的正面推動。建議可於480港元水平買入，目標看620元，止蝕可定在430元。
第一上海首席策略師葉尚志