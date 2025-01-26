鄺紫珊：印度股市今年看高一線　近期調整提供入場良機

特朗普時代重臨，市場觀望及避險情緒升溫，美元走強，不利於印度股市表現。隨特朗普政策將陸續推出，市場不確定性因素將消化，加上印度央行今年可望減息，印度股市將會迎來反彈，可考慮逢低加碼印度基金。

印度股市自2021年以來，維持上升格局，持續創新高，儘管短線股市走弱或震盪，其經濟增長所帶動的企業盈利仍以每年超過15%的速度增長。另外，印度通脹改善，有望維持減息，對刺激經濟加速發展有正面作用，提升企業盈利，並且吸引外資流入，大大提振市場的投資氣氛。

近期印度股市消息面利淡，受外部因素如美元急升影響，讓部分資金在高位獲利沽出，讓股市表現受壓。但基於印度經濟增長動力仍保持強勁，企業盈利在未來兩年有望保持雙位數增長，加上通脹受控，印度央行可望展開減息周期。在經濟與產業多方面推動改革，印度股市中長期仍是看好，短線回調可為進場布局提供契機。

印度股市自2024年底開始走弱，有投資人可能對印度經濟增長動力可能放緩，以及市場評價過高而感到憂慮，但相信多方面不確定性因素皆已陸續反應，預示強健的基本面有望吸引資金重新回流，印度股市近期調整為後市提供很好的進場時機。

印度仍是2025年最有增長潛力的新興市場之一，其製造業已連續擴張至42個月，服務業PMI擴張更長達41個月，這顯示當地經濟韌性及強勁；市場預估印度企業於2024與2025年仍有不錯的增長，若再配合減息題材，資金回流，印度股市今年可望看高一線。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊