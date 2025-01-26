曜熊理財：中美貿易風險倘緩解 中資股上行空間巨
2025年01月26日 10:00
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備受矚目的日子終於來臨，特朗普正式在白宮宣誓就職，開啟其第二個總統任期。在其上任首日，特朗普已簽署26項行政命令，涵蓋外交政策、司法制度、移民及能源等範疇。其中部分命令具爭議性，並可能不僅影響其即將展開的總統任期，更深遠地改變未來的政策方向。
一些具爭議性的非經濟政策包括，只承認生理性別、恢復對嚴重罪行執行死刑、加強移民執法，以及終止非美國公民在美國出生即可獲得美國國籍的權利。然而，這些行政命令能否獲得國會通過，仍有待商確。
部分行政命令則對中美關係及兩國經濟帶來巨大影響。特朗普繼續推行其「美國優先」政策，並簽署行政命令，要求在所有未來的外交政策討論中優先考慮美國利益。外界原本預期特朗普會立即採取措施，縮減美國對中國的貿易逆差。市場一度憂慮他在競選期間承諾對中國商品徵收60%關稅將會迅速實施。
然而，令投資者意外的是，特朗普在就職當日僅宣布徵收10%關稅，並於上周五(24日)公開表示，若能達成互利的貿易合作，他甚至會考慮完全取消對中國的關稅。此消息震撼中港市場，恒指上周五收市漲365點，全周升482點，升幅達2.46%。
若中美能夠達成成功的貿易協議，預計中國股票及指數表現將會優於市場預期。由於投資者對特朗普第二任期抱有最壞打算，許多人已減少投資組合中對中國股票的比例，這導致不少中國股票被低估。投資者在構建投資組合時，已將中美貿易關係惡化的風險納入考量。若該風險得以緩解，這類公司的股價將具備巨大上行空間。
此外，特朗普宣布退出《巴黎協定》及減低對電動車與清潔能源的政策承諾，進一步提升中國主導的清潔能源與電動車市場的競爭力。目前已有基金公司希望為願意承擔風險的投資者提供中國清潔能源市場的相關投資機會。例如，東方匯理的中國新能源基金及Global X 中國潔淨能源ETF(02809)均是在過去4年內設立的新基金，為投資者提供進入中國清潔能源市場的管道。
儘管如此，投資者仍需留意自身的整體風險承受能力，因為預計清潔能源及貿易相關市場將繼續維持波動。對於具投機性質的投資者而言，這些基金或許提供進一步的投機機會。
曜熊理財研究部