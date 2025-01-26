【星期一‧炒啲乜】美議息巨頭放榜　港股上2萬過年㷫烚烚？

特朗普上周一(20日)成功重返權力舞台，宣誓就任美國第47任總統，即四處挑起火頭，當中提到最快2月起向加拿大、墨西哥及中國貨加徵關稅，不過之後又稱寧願不對中國徵收關稅，因此帶動港股上周五(24日)收市重上兩萬大關。

分析認為，市場漸漸習慣特朗普言論多變，港股未必會因此而大波動。不過，也有意見警告，本周隨着聯儲局召開議息會議以及科技巨頭放榜，特朗普更多行政命令出台恐引發新一輪大跌。

Netflix之前公布的業績亮眼，投資者對之後登場的「科技七雄」成績表更有信心，當中包括蘋果公司(Apple Inc.)、微軟(Microsoft)、Meta及特斯拉(Tesla)，未知這些巨企能否為美股再添動力。

此外，聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，料將按兵不動，將基準利率維持在4.25至4.5厘之間，至於歐洲央行在周五(30日)的會議上料減息0.25厘。值得注意的是，內地周一公布1月製造業採購經理指數(PMI)，本港也公布進出口數據。

狂人再次上場，金融市場的確如預期般充滿刺激，但市場反應令人意外。過去一周，美股標指雖然升1.7%，但表現不及日本的3.9%及德國的2.4%，墨西哥更漲5%。另外，美元大幅走弱，摩根士丹利宏觀策略主管Matthew Hornbach表示，投資者在就職典禮前一直不願沽美元，以防特朗普立即實施關稅，不過目前預計美元好友大量撤離，將使日圓、歐元及英鎊受益。

農曆新年假期即將來臨，港股於周二(28日)只有半日市，周三至周五(29至31日)休市，2月3日(周一)大年初六起照常開市。投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，祝各位新一年股海得勝，繼續賺個盆滿缽滿！

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