廖嘉豪：美元或已見頂　澳元兌美元或可上望0.644

上周提及若特朗普上任後偏鷹或可刺激美匯指數再升多1至2%，但特朗普就職後的關稅安排未有令市場預期的更進取，計劃在2月1日向加拿大及墨西哥加徵25%關稅與之前言論一致，對中國的關稅立場更比之前強調的60%關稅更溫和及漸進，加上美匯指數上周破頂乏力，美元或已見頂，初步或先下跌約2至3%。

過去美國與G6國家(按美匯指數權重)的2年期國債息差收窄時，美匯指數亦隨之走低，如去年5月息差由約2.2厘跌至10月時約1.4厘，同期美匯指數亦由105跌至約100，但息差由去年12月約2.2厘一直收窄至近目前的2厘時，美匯指數同期則由108升至最高近110水平，主要因為市場預期關稅將較有利美國，而給予美元估值溢價。現時激進的關稅及貿易戰風險減少，美元的估值溢價亦應相應下跌，或可支持非美貨幣表現。

美元回落下，較大市波動性高的貨幣如澳元及紐元則較吸引。澳元兌美元已升穿0.6280阻力位，或可上望匯聚過往關鍵低位以及走勢轉向的趨勢線的0.64至0.6440區間。特朗普對中國的關稅取態明顯較對加拿大及歐盟區溫和，有利中國相關資產包括澳元。中國加大發債力度亦有利澳元，2017年以來澳元兌美元走勢與中國國債發行規模的按年升幅非常密切。如國債發行規模按年升幅由2017年的約27%跌至2019年的約14%，同期澳元兌美元則由近0.84跌至約0.68。發債規模按年升幅其後回升至2020年的約22%，澳元兌美元同期亦由最低0.59升至0.80。中國國債發行規模由2023年中的13%穩步升至約17%，若對中國投資情緒回穩，或有利澳元。

澳元在農曆新年前後表現亦較好，2010年以來(不包括2020年疫情期間)澳元兌美元在年初一前10個交易日的升幅中位數約0.4%，年初一後的10個交易日升幅中位數則約0.4%，可能受惠傳統中國節日市場情緒、國內消費和旅遊消費好轉，有助刺激經濟，2018年中美貿易緊張時澳元在農曆新年前後表現亦有好表現。投資者或可把握之前提及美元在108以上升勢過度，加上最近美元似見頂回落下的沽美元機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪