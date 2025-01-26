陳政深：小米具雙催化劑短線拉高

港股連續兩周做好，恒生指數連續兩星期出現逾2%的升幅，惟指數暫時仍未能擺脫上落市格局。內地公募基金及保險資金入市，對港股之影響主要在心理層面，短線實際作用相當有限，過年前恒指料仍受困於20,400點位置。還幸指數向下催化劑亦不多，資金未有太強烈沽貨誘因，19,500點的平均線匯聚具一定支持。

再者，據Counterpoint數據，Apple去年第4季在中國的iPhone銷量下跌18.2%，此銷彼長之下，預料購買力不少將持續流向國產機。此外，小米的汽車業務亦有捷報，據集團始創人雷軍引述小米汽車副總裁李肖爽的微博，小米SU7上月的交付量已超過Model 3。

相較環球汽車股及手機股而言，股份目前的估值已甚高，但有資金推動下，短線應仍可反覆向上。走勢上，小米股價上周五突破了1月6日的高位，創上市新高，下一站可上望阻力位43元，下方支持位為20天線的支持位34.5元。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)