巴菲特僅靠5隻股票已收息30億美元？究竟係邊啲...

外媒報道，股神巴菲特(Warren Buffett)的投資哲學是長期持有偉大企業，據統計，其投資旗艦巴郡的投資組合內，許多股票多年來一直是固定標的，2025年有望靠5隻股票的股息，獲利逾30億美元。

首先是美國銀行。雖然巴菲特似乎對美國銀行略有不滿，去年大幅減持其股份。惟美國銀行仍然是該集團金庫。截至2024年9月30日，巴郡擁有美國銀行7.6億股股票，以預期股息1.04美元估算，料今年股息收入約7.97億美元。

其次是可口可樂。巴郡長期持有4億股可口可樂股票，以支付1.94美元股息計，今年可獲至少7.76億美元股息收入。

再來是美國能源巨頭雪佛龍(Chevron)，雪佛龍是巴郡投資組合的新成員。2020年，巴郡開始入股該石油及天然氣生產商，截至2024年第三季末，持有雪佛龍1.18億股股票，實際總數或更多，而雪佛龍已連續37年增加股息，並可能很快增加股息。

再者是美國運通，巴郡持有美國運通1.5億股，按每股2.8美元的股息，將少為今年帶來4.245億美元的股息收入。

最後則是蘋果公司，報道指，雖然Apple不再是巴菲特心頭好。其持股比幾年前少。截至2024年9月，波克夏持有3億股蘋果公司股票，按照每股1美元的股息計算，2025年將帶來3億美元的股息收入。